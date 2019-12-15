Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA;
E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO LEGATI ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE , NEL COMUNE DI BORGOROSE IN PROVINCIA DI RIETI OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “ACCENDIAMO IL NATALE”: A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E FINO ALLE ORE 22 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN FRANCESCO ED IN VIA SAN FRANCESCO, AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA STRADALE E DEI MEZZI DI SOCCORSO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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