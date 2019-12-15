Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI TUSCANIA IN PROVINCIA DI VITERBO OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “NATALE A TUSCANIA”: FINO ALLE ORE 21 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA ITALIA ED IN VIALE TRIESTE; GLI STESSI DIVIETI SARANNO ATTIVI ANCHE NEI GIORNI 22 DICEMBRE E 6 GENNAIO 2020 IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 12 E LE 20.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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