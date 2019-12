Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, OGGI ALLE 15.15, ALLO STADIO ROCCHI DI VITERBO VA IN SCENA LA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C CON L’INCONTRO TRA LA VITERBESE – CASTRENSE E LA VIRTUS FRANCAVILLA: ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL PILASTRO ED ALTRE STRADE LIMITROFE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

