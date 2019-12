Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;

SULLA STESSA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA.

E STASERA ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-SPAL, VALEVOLE PER LA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; COME DI CONSUETO ATTIVI GIA’ DAL PRIMO POMERIGGIO DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

