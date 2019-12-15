Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTIAMENTI SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI
SPORADICI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ARICCIA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE STASERA ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-SPAL, VALEVOLE PER LA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; COME DI CONSUETO ATTIVI GIA’ DAL PRIMO POMERIGGIO DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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