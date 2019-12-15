Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA SR630 AUSONIA. SONO PRESENTI CODE DAL KM 20+700 NEI PRESSI DEL BIVIO PER CASTEL FORTE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PRESTARE ATTENZIONE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA
SULLA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO
RICORDIAMO CHE STASERA ALLE ORE 18 PRESSO LO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-SPAL, VALEVOLE PER LA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; COME DI CONSUETO ATTIVI GIA’ DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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