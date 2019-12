Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON LA A1 ROMA- NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA POTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA

ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA A24 E LA PRENESTINA. SONO PRENSENTI INOLTRE CODE A TRATTI DA APPIA ALLA A24 ROMA TERAMO E TRA SALARIA E CASSIA BIS IN ESTERNA E DALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA IN INTERNA

SULLA SR630 AUSONIA. SONO PRESENTI CODE PER INCIDENTE DAL KM 20+700 NEI PRESSI DEL BIVIO PER CASTEL FORTE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PRESTARE ATTENZIONE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

RICORDIAMO CHE STASERA ALLE ORE 18 PRESSO LO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-SPAL, VALEVOLE PER LA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; COME DI CONSUETO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

