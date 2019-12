Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 19:00

VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA A1 ROMA- NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA POTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO

ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. IN ESTERNA SONO PRENSENTI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA LAURENTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA LA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA BIS

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTEL ROMANO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR

RICORDIAMO CHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA OGGI ALLE 22 FINO ALLE 6 DI DOMANI VERRÀ CHIUSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO, PER VERIFICHE TECNICHE.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

