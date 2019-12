Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA APPIA. MENTRE IN ESTERNA SONO PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA

CODE ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE TOR LUPARA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA FLACCA DA GAETA A FORMIA NEI DUE SENSI

RICORDIAMO CHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA OGGI ALLE 22 FINO ALLE 6 DI DOMANI VERRÀ CHIUSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO, PER VERIFICHE TECNICHE.

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral