Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA
E DELLE RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO
CI SPOSTIAMO LAVORI SULLA SALARIA CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, CODE IN DIREZIONE CENTRO
PER LO STESSO MOTIVO LAVORI SULLA NOMENTANA
CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE COLLEVERDE
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19
RISPETTIAMO LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE
TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
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DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral