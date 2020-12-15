Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO COLOMBO
SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN RIPRESA
SUL RACCORDO PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
E PIU’ AVANTI, SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA
TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA FLAMINIA E SULLA CASSIA
RISPETTIVAMENTE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
E TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19
RISPETTIAMO LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE
TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
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DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral