Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 16:30

di - 15 Dicembre 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DALLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO COLOMBO
    SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN RIPRESA
    SUL RACCORDO PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
    E PIU’ AVANTI, SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA
    TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA FLAMINIA E SULLA CASSIA
    RISPETTIVAMENTE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
    E TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19
    RISPETTIAMO LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE
    TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    .
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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