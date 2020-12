Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO COLOMBO

SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE OSTIA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN RIPRESA

SUL RACCORDO PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

E PIU’ AVANTI, SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA FLAMINIA E SULLA CASSIA

RISPETTIVAMENTE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

E TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19

RISPETTIAMO LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE

TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI

