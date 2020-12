Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 15 DICEMBRE 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

FOCUS SULLA PONTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI 3 AUTO E UN MEZZO PESANTE, CODE TRA VIALE DELL’OCEANO PACIFICO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA

CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO DA TOR DE’ CENCI AL RACCORDO

E PROPRIO SUL RACCORDO INCIDENTE IN ESTERNA, CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA

SEMPRE IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, PROVOCA CODE TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA, L’INCIDENTE SI E’ VERIFICATO SULLA CORSIA DI SORPASSO

NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA, ENNESIMO INCIDENTE CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PRENESTINA, CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI, IN USCITA

CI SPOSTIAMO IN A1 INCIDENTE SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, NON HA RICADUTE SULLA VIABILITA’

RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE

INFINE, PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19

RISPETTIAMO LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SEMPRE

TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI

