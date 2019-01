Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA FORMAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

PASSIAMO ALLE VIE CONSOLARI. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO ANCHE SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN DIREZIONE ROMA;

RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA ANCORA UNA VOLTA VERSO ROMA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

