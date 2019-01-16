Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA FORMAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PASSIAMO ALLE VIE CONSOLARI. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO ANCHE SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN DIREZIONE ROMA;
RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA ANCORA UNA VOLTA VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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