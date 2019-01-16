Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E PISANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE TRA LA STORTA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA, E, PROSEGUENDO, TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA;
LUNGHE CODE SONO REGISTRATE SULLA VIA FLAMINIA TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA ANCORA UNA VOLTA VERSO ROMA.
INFINE, SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
Servizio fornito da Astral