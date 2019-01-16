Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
LUNGHE CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SULLA CASSIA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO;
PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SULLA VIA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI, E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE E SANTA PALOMBA.
INFINE, SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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