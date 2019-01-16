Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI CODE TRA LAURENTINA E APPIA;
SULLA CASSIA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI TRA VETRALLA E VICO MATRINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE E SANTA PALOMBA.
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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