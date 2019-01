Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI:

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE

SULLA CASSIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VETRALLA E VICO MATRINO, NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;

PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE E SANTA PALOMBA.

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral