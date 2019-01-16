Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE;
RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO ROMA;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral