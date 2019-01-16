Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. PRESTARE ATTENZIONE.
CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA IN DIREZIONE SUD;
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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