Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI:

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.

SUL RACCORDO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA IN DIREZIONE SUD;

INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral