Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 17:15
Più informazioni su
Errore: L'attributo resource non è valido.
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E MALBORGETTO IN DIREZIONE NORD
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E PAVONA IN DIREZIONE SUD;
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRRADALE
Servizio fornito da Astral