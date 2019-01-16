Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA INCIDENTE IN DIREZIONE NORD AL KM 17+500, CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE;
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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