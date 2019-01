Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI:

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE. E IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA LA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO E TRA IL RACCORDO E PARCO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO ANCHE PER UN INCIDENTE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE NORD

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

