Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI:
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE. E IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA LA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO E TRA IL RACCORDO E PARCO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO ANCHE PER UN INCIDENTE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE NORD
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIOSULLA SICUREZZA STRADALE
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