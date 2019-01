Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI:

BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO.

INFINE CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

