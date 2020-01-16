Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ 16 GENNAIO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA, TUTTAVIA CI SONO ANCORA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE. IN INTERNA CODETRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA E PIU’ VANTI CODE A TRATTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO.
TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPLTANA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE SAN GIOVANNI E’ ACCESSIBILE SOLO IN USCITA, IN ENTRATA UTILIZZARE MANZONI O RE DI ROMA; RICORDIAMO INOLTRE CHE RESTANO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI BARBERINI E CORNELIA, ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA10 CHE SEGUE IL PERCORSO TERMINI-BARBERINI-CHIGI, E LA MA13 CHE COLLEGA CORNELIA A VALLE AURELIA.
INFINE A ROMA, DISPOSTA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA NELLA Z.T.L. “FASCIA VERDE”.
IL BLOCCO SARÀ ATTIVO DALLE 7:30 ALLE 20:30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1” E PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA “EURO 2”.
DIVERSA FASCIA ORARIA PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE DOVRANNO, INVECE, RISPETTARE IL DIVIETO DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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