Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 09:15

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SALARIA E CASSIA IN ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E APPIA.

SULLA PONTINA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA, SI TRATTO DI UN TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE; ABBIAMO DUNQUE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO.

ALTRO INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA-ARDEA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.

TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPLTANA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE SAN GIOVANNI E’ ACCESSIBILE SOLO IN USCITA, IN ENTRATA UTILIZZARE MANZONI O RE DI ROMA; RICORDIAMO INOLTRE CHE RESTANO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI BARBERINI E CORNELIA, ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA10 CHE SEGUE IL PERCORSO TERMINI-BARBERINI-CHIGI, E LA MA13 CHE COLLEGA CORNELIA A VALLE AURELIA.

INFINE A ROMA, DISPOSTA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA NELLA Z.T.L. “FASCIA VERDE”.

IL BLOCCO SARÀ ATTIVO FINO ALLE 20:30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1” E PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA “EURO 2”.

DIVERSA FASCIA ORARIA PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE DOVRANNO, INVECE, RISPETTARE IL DIVIETO FINO ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.

