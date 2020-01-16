Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ 16 GENNAIO 2020 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E TRIONFALE, IL TRAFFICO E’ TORNATO SCORREVOLE
INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA. CODE IN SMALTIMENTO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE A ROMA, DISPOSTA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA NELLA Z.T.L. “FASCIA VERDE”.
IL BLOCCO SARÀ ATTIVO FINO ALLE 20:30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1” E PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA “EURO 2”.
DIVERSA FASCIA ORARIA PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE DOVRANNO, INVECE, RISPETTARE IL DIVIETO DALLE 16.30 ALLE 20.30.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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