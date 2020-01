Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 16 GENNAIO 2020 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLTANA RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI E CORNELIA, ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA10 CHE SEGUE IL PERCORSO TERMINI-BARBERINI-CHIGI, E LA MA13 CHE COLLEGA CORNELIA A VALLE AURELIA.

INFINE RESTANDO NELLA CAPITALE, DISPOSTA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA NELLA Z.T.L. “FASCIA VERDE”.

IL BLOCCO SARÀ ATTIVO FINO ALLE 20:30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1” E PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA “EURO 2”.

DIVERSA FASCIA ORARIA PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE DOVRANNO, INVECE, RISPETTARE IL DIVIETO DALLE 16.30 ALLE 20.30.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

