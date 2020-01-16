Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, NEL DETTAGLIO SULLA PONTINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
E A ROMA E’ ATTIVO ANCHE OGGI IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, AUTO A BENZINA “EURO 2”, E DIESEL FINO A “EURO 6”.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral