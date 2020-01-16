Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DI TORRENOVA FINO A PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
A SUD DELLA CAPITALE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE SULLA PONTINA, TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
E A ROMA E’ ATTIVO ANCHE OGGI IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, AUTO A BENZINA “EURO 2”, E DIESEL FINO A “EURO 6”.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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