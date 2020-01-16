Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E PIU’ A SUD IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO, QUI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral