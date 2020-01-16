Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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