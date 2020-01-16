Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
PER IL RESTO LE MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SI SEGNALANO A SUD DELLA CAPITALE, NEL DETTAGLIO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA; CODE ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO, QUI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral