Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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