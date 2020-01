Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA PONTINA;

CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA STESSA PONTINA E L’ARDEATINA;

RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral