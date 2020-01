Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA FIANO ROMANO E RIANO IN DIREZIONE ROMA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PROVINCIALE MAREMMANA INFERIORE, TRA VILLA ADRIANA E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA PRUDENZA SUI TRATTI INTERESSATI;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA INVECE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, MENTRE RESTANO INCOLONNAMENTI SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO.

E A ROMA E’ STATO PROROGATO ANCHE PER DOMANI 17 GENNAIO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1” E AUTO A BENZINA “EURO 2”; IL DIVIETO SARA’ PARZIALE PER I DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 10.30 E LE 16.30.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral