Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

PER I RILIEVI IN CORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSA VIA DI SALONE TRA VIA COLLATINA E VIA NOALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI;

CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA VICOVARO FINO ALLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO INFINE CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO; SERVIZIO ATTIVO ANCHE NELLE PROVINCE DI RIETI E LATINA.

