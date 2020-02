Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ 16 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

AD ANAGNI DA DOMANI E PER I SUCCESSIVI 15 GIORNI, LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI UN CAVIDOTTO IN VIA SAN MAGNO, ATTIVO SENSO UNICO ALTERATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

IN VIA CASILINA A COLLEFERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA ILKM 49 E 50+500, DALLE ORE 20.00 DI DOMANI E FINO ALLE ORE 7.00 DEL 18 FEBBRAIO

A FROSINONE ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO STADIO BENITO STIRPE PER L’EVENTO SPORTIVO FROSINONE – PERUGIA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

IN CHIUSURA, OGGI A ZAGAROLO IN OCCASIONE DELLE TRADIZIONALI SFILATE CARNEVALESCHE ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN BORGO SAN MARTINO, VIA CALADRELLI E PIAZZA MARCONI DALLE ORE 8 E FINO A CESSATE ESIGENZE

