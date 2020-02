Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 16 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CARIOLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA A TORVAIANICA, SUL LITORALE ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI

AD APRILIA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA CORSO PAPA GIOVANNI 23IMO E VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE PONTINA

A FROSINONE ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO STADIO BENITO STIRPE PER L’EVENTO SPORTIVO FROSINONE – PERUGIA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

