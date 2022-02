Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO;

E COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO; TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA: SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:

