Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 18:15

TRAFFICO SBLOCCATO SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA PISANA, RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENZA ,PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO

MENTRE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RESTA CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO IN USCITA VIA FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST E A SEGUIRE CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SU VIA OSTIENSE SONO I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE AL KM 12 SU RAMPA DI SVINCOLO ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA

SUL RACCORDO DISAGI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E ASEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI ST AIN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI

IN USCITA DA ROMA SI STA IN CODA

SU VIA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE,

SU VIA OSTIENSE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO

SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA

E SU VIA NOMENTANA TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO

CANTIERI

SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO LE INDAGINI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA SOLO IN FASCIA DIURNA, DUNQUE, DALLE 06.00 ALLE 18.00, E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO SINO AL TERMINE PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO

