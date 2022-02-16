Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 18:15

di - 16 Febbraio 2022 - 18:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SBLOCCATO SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA PISANA, RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENZA ,PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO
    MENTRE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RESTA CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO IN USCITA VIA FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST E A SEGUIRE CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SU VIA OSTIENSE SONO I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE AL KM 12 SU RAMPA DI SVINCOLO ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA
    SUL RACCORDO DISAGI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E ASEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI ST AIN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI
    IN USCITA DA ROMA SI STA IN CODA
    SU VIA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE,
    SU VIA OSTIENSE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO
    SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA
    E SU VIA NOMENTANA TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO
    CANTIERI
    SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO LE INDAGINI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA SOLO IN FASCIA DIURNA, DUNQUE, DALLE 06.00 ALLE 18.00, E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO SINO AL TERMINE PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE ALPROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home