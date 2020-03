Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA A CAUSA DI UN AUTOBUS IN FAMME.

UNA NOTIZIA ORA DIRETTAMENTE DA LAZIOMAR, LA CORSA NAVE FORMIA – PONZA DELLE 8:30 DI OGGI POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 9:00.

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; CHIUSO INOLTRE IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA DOMANI MARTEDÌ 17 MARZO SARÀ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

