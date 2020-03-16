Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A24 ROMA-TERAMO, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; CHIUSO INOLTRE IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA DOMANI MARTEDÌ 17 MARZO SARÀ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral