Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PASSIAMO DUNQUE AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO QUESTO POMERIGGIO NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE 15:50 IN PARTENZA DA FLAMINIO E DELLE 16:20 DA MONTEBELLO.
IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE SONO SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA DOMANI MARTEDÌ 17 MARZO SARÀ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral