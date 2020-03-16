Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
GALLERIA GIOVANNI XXIII, INIZIATI IERI I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA, TUNNEL CHE QUINDI È CHIUSO AL TRAFFICO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO OGGI SOPPRESSO IL TRENO 708 IN PARTENZA DA ROMA ALLE 18:10.
EMERGENZA CORONAVIRUS
A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, BUS E TRAM ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE, PER IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA DOMANI 17 MARZO SARÀ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral