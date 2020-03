Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE

GALLERIA GIOVANNI XXIII, INIZIATI IERI I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA, TUNNEL CHE QUINDI È CHIUSO AL TRAFFICO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE 18:50 DA FLAMINIO E DELLE 19:20 DA MONTEBELLO.

SULLA STESSA LINEA, MA NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOPPRESSO INVECE IL TRENO 710 IN PARTENZA DA ROMA ALLE 19:00.

IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19, A FONDI PREVISTA FINO AL 23 MARZO LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI IN FASCIA ORARIA 6-12. RACCOMANDIAMO DUNQUE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MEZZI E PERSONALE ADDETTO.

SANIFICAZIONE PREVISTA ANCHE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI VITERBO, IN QUESTO CASO LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO FINO AL 3 APRILE.

E SEMPRE PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

