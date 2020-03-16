Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2020 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE
GALLERIA GIOVANNI XXIII, INIZIATI IERI I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA, TUNNEL CHE QUINDI È CHIUSO AL TRAFFICO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO. PER I PERCORSI ALTERNATIVI POTETE CONSULTARE IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19, A FONDI PREVISTA FINO AL 23 MARZO LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI IN FASCIA ORARIA 6-12. RACCOMANDIAMO DUNQUE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MEZZI E PERSONALE ADDETTO.
SANIFICAZIONE PREVISTA ANCHE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI VITERBO, IN QUESTO CASO LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO FINO AL 3 APRILE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE 19:30, 20:30 E 21:40 DA FLAMINIO E DELLE 20:00 E DELLE 21:00 DA MONTEBELLO.
PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA DOMANI 17 MARZO SARÀ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral