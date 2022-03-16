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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2022 ore 09:45

di - 16 Marzo 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
    IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E IL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
    LA SITUAZIONE SULLE CONSOLARI
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
    CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMETNE
    ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
    E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
    TUTTO VERSO IL CENTRO
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VI ACASSINO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
    ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA RISOLTO IL GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    ANCORA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
    IN ALTERNATIVA LE STAZIONI PIU’ VICINE SONO SAN GIOVANNI E PONTE LUNGO
    E CONCLUDIAMO CON UNA NOVITA’
    È ATTIVO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
    IL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.
    VI INVITIAMO A SEGUIRCI.
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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