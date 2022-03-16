Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E IL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
LA SITUAZIONE SULLE CONSOLARI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMETNE
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
TUTTO VERSO IL CENTRO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VI ACASSINO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA RISOLTO IL GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
ANCORA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
IN ALTERNATIVA LE STAZIONI PIU’ VICINE SONO SAN GIOVANNI E PONTE LUNGO
E CONCLUDIAMO CON UNA NOVITA’
È ATTIVO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
IL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.
VI INVITIAMO A SEGUIRCI.
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral