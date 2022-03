Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 16 MARZO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E IL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

LA SITUAZIONE SULLE CONSOLARI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMETNE

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

TUTTO VERSO IL CENTRO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VI ACASSINO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA RISOLTO IL GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

ANCORA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

IN ALTERNATIVA LE STAZIONI PIU’ VICINE SONO SAN GIOVANNI E PONTE LUNGO

