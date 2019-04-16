Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER LAVORI TRA APPIA E ROMANINA
IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO VERSO ROMA
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR
SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA
CATALANO VITERBO DELLE 7.40 ,
CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10
VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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