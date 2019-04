Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA, RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ROMANINA E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA

IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO

TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E PARCO DE MEDICI E POI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO:

CODE ANCHE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E L’AURELIA ANTICA

TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

SULL’APPIA CODE DA FRATTOCCHIE A CAPANNELLE

INCOLONNAMENTI SULL’ARDEATINA TRA FALCOGNANA ED IL RACCORDO

CODE SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA

CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10

VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E

MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06

