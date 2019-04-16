Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA, RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ROMANINA E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA
IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E LAURENTINA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E PARCO DE MEDICI E POI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO:
CODE ANCHE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E L’AURELIA ANTICA
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
SULL’APPIA CODE DA FRATTOCCHIE A CAPANNELLE
INCOLONNAMENTI SULL’ARDEATINA TRA FALCOGNANA ED IL RACCORDO
CODE SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA
CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10
VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
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